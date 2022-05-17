На Донбассе за сутки противник совершил пять обстрелов, есть раненый

Как сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил, за минувшие сутки на Донбассе в зоне действий ООС противник пять раз обстрелял позиции ВСУ. В результате вражеских обстрелов был ранен украинский военнослужащий.
Отмечается, что враг открывал огонь у Песок из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Новомихайловки противник трижды обстреливал позиции ВСУ из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В направлении Южного сепаратисты вели огонь из минометов 82-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и из станковых противотанковых гранатометов.
Добавим, СБУ проведет масштабные учения на Донбассе. Тренировки будут проходить в течение месяца в условиях, максимально приближенных к реальным. Будет использоваться огнестрельное оружие и бронетехника.
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