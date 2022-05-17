На Донбассе за сутки противник совершил пять обстрелов, есть раненый

07:58 13 августа Киев, Украина

Как сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил, за минувшие сутки на Донбассе в зоне действий ООС противник пять раз обстрелял позиции ВСУ. В результате вражеских обстрелов был ранен украинский военнослужащий.

"В результате обстрелов один военный получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести", - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг открывал огонь у Песок из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Новомихайловки противник трижды обстреливал позиции ВСУ из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Южного сепаратисты вели огонь из минометов 82-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и из станковых противотанковых гранатометов.

Добавим, СБУ проведет масштабные учения на Донбассе. Тренировки будут проходить в течение месяца в условиях, максимально приближенных к реальным. Будет использоваться огнестрельное оружие и бронетехника.