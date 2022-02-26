На Донбассе за сутки 12 обстрелов, ранен один боец ВСУ

Согласно утренней сводке штаба операции Объединенных сил от 29 мая, за прошедшие сутки со стороны сепаратистов было произведено 12 обстрелов позиций ВСУ. Пресс-центр ООС сообщает также об одном раненом украинском бойце.
Указано, что враг применял минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы и стрелковое оружие.
Отмечается, что в районе Гранитного по украинским позициям с БПЛА было сброшено два выстрела ВОГ-17.
Также обстрелы фиксировались возле населеных пунктов Авдеевка, Водяное, Причепиловка, Павлополь, Марьинка, Широкино, Новомихайловка, Новотошковское, Пивничное и Пески.
Также утверждается, что украинские военнослужащие открывали ответный огонь.
По состоянию на 7:00 утра субботы вражеских обстрелов не зафиксировали.
Напомним, за сутки 27 мая на Донбассе зафиксировали девять обстрелов со стороны сепаратистов. Один боец погиб от пули снайпера и еще один ранен.
Также стало известно, что погибший – Максим Полевой – командир батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.
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