На Донбассе за сутки 12 обстрелов, ранен один боец ВСУ

08:52 29 Май Киев, Украина

Согласно утренней сводке штаба операции Объединенных сил от 29 мая, за прошедшие сутки со стороны сепаратистов было произведено 12 обстрелов позиций ВСУ. Пресс-центр ООС сообщает также об одном раненом украинском бойце.

Указано, что враг применял минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы и стрелковое оружие.

Отмечается, что в районе Гранитного по украинским позициям с БПЛА было сброшено два выстрела ВОГ-17.

Также обстрелы фиксировались возле населеных пунктов Авдеевка, Водяное, Причепиловка, Павлополь, Марьинка, Широкино, Новомихайловка, Новотошковское, Пивничное и Пески.

"Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Ему оперативно предоставили домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное", – рассказали в штабе.

Также утверждается, что украинские военнослужащие открывали ответный огонь.

По состоянию на 7:00 утра субботы вражеских обстрелов не зафиксировали.

Напомним, за сутки 27 мая на Донбассе зафиксировали девять обстрелов со стороны сепаратистов. Один боец погиб от пули снайпера и еще один ранен.

Также стало известно, что погибший – Максим Полевой – командир батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.