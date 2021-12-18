На Донбассе враг продолжает стрельбу, травмированы два бойца ВСУ

Сепаратистские бандформирования по-прежнему продолжают нарушать условия перемирия на Донбассе. Так, по сводкам штаба Операции объединенных сил (ООС), за прошедшие сутки противник трижды совершил обстрел наших позиции из стрелкового оружия.

При этом в штабе говорят, что обстрелы были "неприцельными". В частности, сепаратисты нарушали перемирие возле Песков.

"Украинские воины на провокации не поддались и огонь в ответ не открывали", - сказано в сообщении.

Потерь в результате обстрелов нет, но за минувшие сутки двое украинских бойцов травмировались. Один получил осколочные ранения, задев ногой неизвестное взрывное устройство, а второй защитник - травмировал руку на одном из опорных пунктов.

"Оба военнослужащих оперативно были доставлены в лечебные учреждения, где им предоставили надлежащую медицинскую помощь. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются", - подчеркнули в штабе ООС.

С начала текущих суток обстрелов в районе операции Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, что ранее в Минобороны рассказали о перемирии на Донбассе. Украинские военные находятся наготове к адекватному реагированию на провокации и в случае возникновения угрозы со стороны сепаратистов.

Также сообщалось, что ОБСЕ выявила 225 нарушений перемирия на Донбассе. Наблюдатели ОБСЕ подтвердили ранение мирного жителя Марьинки. Он получил ранение левой руки шрапнелью.