На Донбассе враг продолжает стрельбу, травмированы два бойца ВСУ

Сепаратистские бандформирования по-прежнему продолжают нарушать условия перемирия на Донбассе. Так, по сводкам штаба Операции объединенных сил (ООС), за прошедшие сутки противник трижды совершил обстрел наших позиции из стрелкового оружия.
При этом в штабе говорят, что обстрелы были "неприцельными". В частности, сепаратисты нарушали перемирие возле Песков.
Потерь в результате обстрелов нет, но за минувшие сутки двое украинских бойцов травмировались. Один получил осколочные ранения, задев ногой неизвестное взрывное устройство, а второй защитник - травмировал руку на одном из опорных пунктов.
С начала текущих суток обстрелов в районе операции Объединенных сил не зафиксировано.
Напомним, что ранее в Минобороны рассказали о перемирии на Донбассе. Украинские военные находятся наготове к адекватному реагированию на провокации и в случае возникновения угрозы со стороны сепаратистов.
Также сообщалось, что ОБСЕ выявила 225 нарушений перемирия на Донбассе. Наблюдатели ОБСЕ подтвердили ранение мирного жителя Марьинки. Он получил ранение левой руки шрапнелью.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии