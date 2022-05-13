На Донбассе ведется активная российская пропаганда среди детского населения

11:29 10 августа Киев, Украина

На оккупированных российскими боевиками территориях Донбасса регулярно проводится политика по милитаризации детского населения.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова

Оккупационные администрации перепрофилируют учебные заведения среднего образования в кадетские корпуса военного и казацкого типа, внедряя компонент, основанный на принципах пропаганды идеологии, направленной на формирование устойчивого негативного отношения к Украине, а также навязывание определенных принципов вероисповедания.



"На временно оккупированной территории Луганской области пока функционирует 33 кадетских класса, где усиленно изучаются предметы военной подготовки и русского православия, а ученики обязаны носить военно-кадетскую форму", - подчеркивает Денисова.



"Действия оккупационной администрации нарушают права детей, закрепленные в статье 8 Конвенции ООН о правах ребенка, предусматривающей сохранение своей индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи и не допускается противозаконное вмешательство, а также в статье 29 Конвенции, согласно которой образование ребенка должно быть направлено на подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, мира, терпимости", - следует из сообщения омбудсмена.



"Для защиты прав детей, обратилась к председателю Представительства детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине с просьбой способствовать соблюдению прав детей, проживающих на неподконтрольной украинской власти территории, и предотвращению втягивания детей в вооруженный конфликт", - резюмировала Денисова.