На Донбассе увеличилось число обстрелов. Ответный огонь ВСУ

08:53 13 декабря Киев, Украина

Недолго продолжалось относительное затишье в зоне операции Объединенных сил. Вчера сепаратисты вновь развернули свою провокационную деятельность. Как стало известно из утренней сводки штаба ООС от 13 декабря, за минувшие сутки подразделения сепаратистов шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе. Два бойца ВСУ получили ранения.

Так, в районе населенных пунктов Верхнеторецкое и Золотое-4 враг обстрелял украинские позиции из стрелкового оружия.

"Вследствие выстрелов двое наших воинов получили легкие ранения у Золотого. Военным оперативно оказана первая медицинская помощь и они эвакуированы в лечебное учреждение", – говорится в сообщении.

Также, противник вел огонь из гранатометов различных систем по позициям ВСУ вблизи населенных пунктов Луганское, Водяное и Марьинка, а у Новоалександровки – еще и из стрелкового оружия.

"Такие дерзкие действия противника подразделения Объединенных сил не оставили без внимания и открыли огонь", – отметили в штабе, добавив, что о нарушении режима прекращения огня со стороны сепаратистов было сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Накануне сообщалось, что число обстрелов на Донбассе снизилось. За сутки 11 декабря военные зафиксировали всего три случая нарушений, а в предыдущие дни было вдвое-втрое больше. Бойцы ВСУ не пострадали.