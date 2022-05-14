На Донбассе увеличилось число обстрелов. Ответный огонь ВСУ

Недолго продолжалось относительное затишье в зоне операции Объединенных сил. Вчера сепаратисты вновь развернули свою провокационную деятельность. Как стало известно из утренней сводки штаба ООС от 13 декабря, за минувшие сутки подразделения сепаратистов шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе. Два бойца ВСУ получили ранения.
Так, в районе населенных пунктов Верхнеторецкое и Золотое-4 враг обстрелял украинские позиции из стрелкового оружия.
Также, противник вел огонь из гранатометов различных систем по позициям ВСУ вблизи населенных пунктов Луганское, Водяное и Марьинка, а у Новоалександровки – еще и из стрелкового оружия.
С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
Накануне сообщалось, что число обстрелов на Донбассе снизилось. За сутки 11 декабря военные зафиксировали всего три случая нарушений, а в предыдущие дни было вдвое-втрое больше. Бойцы ВСУ не пострадали.
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