На Донбассе украинская разведка помогла защитить представителей СЦКК и ОБСЕ

Пророссийские военные формирования за прошедшие сутки продолжали нарушать минские договоренности. По информации пресс-центра штаба ООС, за сутки они три раза провели обстрелы позиций ВСУ на Донбассе. К счастью, никто из украинских бойцов не пострадал.

Вблизи Шумов, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ, и где были предоставлены гарантии безопасности, сепаратисты из стрелкового оружия обстреляли позиции украинских военных.

В штабе отметили, что благодаря оперативности украинских разведчиков, действия противника были спрогнозированы заранее, поэтому быстро удалось обезопасить не только военнослужащих Объединенных сил, но и представителей СЦКК и ОБСЕ.

Два обстрела зафиксированы на участке фронта вблизи Золотого. Сначала сепаратисты применили трассирующие шары для поджога травы, а затем из стрелкового оружия открыли огонь по позициям ВСУ.

Украинские военные оружие в ответ не применяли.

С начала текущих суток, 11 сентября, режим прекращения огня сохраняется в полной мере.

В прифронтовых районах саперы ГСЧС Украины разминировали более девяти гектаров территории и передали на уничтожение 206 взрывоопасных предметов.

Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В частности, за минувшие сутки завершено восстановление 18 домов, еще на 25 объектах работы продолжаются.

Напомним, в "ДНР" более недели угрожали военным обстрелом позиций у поселка Шумы. Но после договоренности о совместной инспекции приказ решили отменить.

Эта инспекция должна была состояться вчера в 14:00 при участии представителей обеих сторон в СЦКК и ОБСЕ.

Позже глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук назвал причину отмены совместной инспекции возле поселка Шумы.