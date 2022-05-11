На Донбассе стали реже нарушать режим прекращения огня

Как стало известно из утренней сводки штаба ООС за сегодня, 12 декабря, в зоне разграничения на Донбассе заметно уменьшилось количество нарушений режима прекращения огня.
За минувшие сутки было зафиксировано всего три таких нарушения, тогда как в предыдущие дни их было до 10.
В частности, несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета зафиксированы возле Марьинки. Из стрелкового оружия противник вел огонь по позициям военных неподалеку населенных пунктов Водяное и Зайцево.
Бойцы ОС ответный огонь не открывали, потерь и ранений нет.
С начала текущих суток соблюдается режим прекращения огня.
Ранее стало известно, что бойцы ВСУ получили премий на 500 млн за соблюдение перемирия.
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