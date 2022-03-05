На Донбассе сепаратисты увеличивают число обстрелов

08:45 05 Июнь Киев, Украина

Как сообщается сегодня, 5 июня, в утренней сводке пресс-центра штаба ООС, за минувшие сутки на Донбассе противник дважды обстрелял позиции ВСУ. На нарушения режима прекращения огня был дан соответствующий ответ. Потерь среди украинских бойцов нет.

"Так, недалеко от населенного пункта Пески и Новгородское враг открывал огонь из минометов 82-го калибра", - подчеркнули в штабе ООС.

Отмечается, что используя координационный механизм Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.

С начала текущих суток наемники не нарушали режим прекращения огня.

Напомним, накануне сообщалось об одном обстреле в сутки, перед которым было два дня тишины.

Ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак назвал "горячие" направления на Донбассе. Но в тот день обстрелов также не было.