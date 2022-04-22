На Донбассе сепаратисты увеличили число нарушений перемирия

08:55 28 ноября Киев, Украина

По-прежнему сепаратистские военные формирования на Донбассе продолжают нарушать правила договоренности о перемирии. Практически, каждые сутки со стороны противника звучат выстрелы. Режим «тишины» на Донбассе остается очень шатким.

По сводке, поступившей от пресс-центра штаба операции Объединенных сил сегодня, 28 ноября, за последние сутки противник шесть раз обстрелял позиции ВСУ.

Три факта нарушения режима прекращения огня зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток.

Так, вблизи Авдеевки враг вел огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Недалеко от населенного пункта Водяное противник применял крупнокалиберный пулемет, а на участке возле Опытного - ручной противотанковый гранатомет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север враг, применил подствольный гранатомет и стрелковое оружие, дважды провоцировал военных вблизи населенного пункта Шумы.

Кроме того, огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник открывал неподалеку Катериновки.

Украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.

С начала текущих суток режим прекращения огня противник нарушил на Приазовье, вблизи Водяного.

По данным Генштаба, за четыре месяца перемирия погибли четыре военных, еще 14 были ранены.