На Донбассе сепаратисты увеличили число нарушений перемирия

По-прежнему сепаратистские военные формирования на Донбассе продолжают нарушать правила договоренности о перемирии. Практически, каждые сутки со стороны противника звучат выстрелы. Режим «тишины» на Донбассе остается очень шатким.
По сводке, поступившей от пресс-центра штаба операции Объединенных сил сегодня, 28 ноября, за последние сутки противник шесть раз обстрелял позиции ВСУ.
Три факта нарушения режима прекращения огня зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток.
Так, вблизи Авдеевки враг вел огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Недалеко от населенного пункта Водяное противник применял крупнокалиберный пулемет, а на участке возле Опытного - ручной противотанковый гранатомет.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север враг, применил подствольный гранатомет и стрелковое оружие, дважды провоцировал военных вблизи населенного пункта Шумы.
Кроме того, огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник открывал неподалеку Катериновки.
Украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.
С начала текущих суток режим прекращения огня противник нарушил на Приазовье, вблизи Водяного.
По данным Генштаба, за четыре месяца перемирия погибли четыре военных, еще 14 были ранены.
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