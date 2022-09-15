На Донбассе сепаратисты продолжают дистанционно минировать украинские позиции

10:41 20 февраля Киев, Украина

По данным утренней сводки штаба операции Объединенных сил, за прошедшие сутки на Донбассе сепаратисты продолжали нарушение режима прекращения огня. На пять обстрелов со стороны врага украинские бойцы дали ответный огонь. Никто из военнослужащих ВСУ не пострадал.

"19 февраля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север, недалеко от населенного пункта Зайцево, противник вел прицельный огонь по украинским позициям из минометов 120 калибра. Вблизи Луганского незаконные вооруженные формирования открывали огонь из гранатометов различных систем, а у Южного - еще и из стрелкового оружия.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, недалеко Водяного, что на Приазовье противник совершил дистанционное минирование местности в направлении наших позиций минами ПОМ-2 с помощью ПКМ-1… На обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь. Боевых потерь среди наших воинов нет", - говорится в сообщении.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону в СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

"С начала текущих суток, 20 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", - отметили в штабе.

Так, вблизи Новгородского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север, сепаратисты открыли прицельный обстрел позиций ВСУ из минометов 120-го калибра, выпустив при этом более тридцати мин. Боевых потерь среди украинских военных нет.

Напомним, за сутки, 18 февраля, на Донбассе зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Ранее сообщалось, что участниками боевых действий на Донбассе стали 400 тысяч украинцев. Почти 14 тысяч из них умерли вследствие войны.