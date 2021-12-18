На Донбассе сепаратисты не прекращают обстрелы

Несмотря на договоренность о полном прекращении огня, пророссийские войска продолжают нарушать тишину на Донбассе. Так, по информации пресс-центра штаба ООС, за прошедшие сутки враг трижды стрелял в направлении расположения бойцов ВСУ. К счастью, сутки прошли без потерь с нашей стороны. Раненых тоже нет.

В частности, ночью противник один раз выстрелил из ручного противотанкового гранатомета недалеко от населенного пункта Пески. А позже, вблизи Майорского враг попытался спровоцировать наших воинов одним выстрелом из подствольного гранатомета. Такую же тактику применил и у Луганского. Украинские подразделения ответный огонь не открывали.

Также сообщается, что с начала текущих суток со стороны незаконных вооруженных формирований был зафиксирован один обстрел.

"Так, двумя выстрелами из подствольного гранатомета противник провоцировал наших воинов вблизи Шумов", - сообщили в штабе, добавив, что ответный огонь украинские защитники не открывали.

Напомним, за сутки 3 августа на Донбассе также зафиксировали три обстрела со стороны сепаратистов.

Как сообщалось, 27 июля вступила в силу договоренность о полном прекращении огня на Донбассе. По данным штаба, за этот период ни один украинский военный не погиб и не был ранен.