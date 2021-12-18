На Донбассе сепаратисты не прекращают обстрелы

Несмотря на договоренность о полном прекращении огня, пророссийские войска продолжают нарушать тишину на Донбассе. Так, по информации пресс-центра штаба ООС, за прошедшие сутки враг трижды стрелял в направлении расположения бойцов ВСУ. К счастью, сутки прошли без потерь с нашей стороны. Раненых тоже нет.
В частности, ночью противник один раз выстрелил из ручного противотанкового гранатомета недалеко от населенного пункта Пески. А позже, вблизи Майорского враг попытался спровоцировать наших воинов одним выстрелом из подствольного гранатомета. Такую же тактику применил и у Луганского. Украинские подразделения ответный огонь не открывали.
Также сообщается, что с начала текущих суток со стороны незаконных вооруженных формирований был зафиксирован один обстрел.
Напомним, за сутки 3 августа на Донбассе также зафиксировали три обстрела со стороны сепаратистов.
Как сообщалось, 27 июля вступила в силу договоренность о полном прекращении огня на Донбассе. По данным штаба, за этот период ни один украинский военный не погиб и не был ранен.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии