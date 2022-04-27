На Донбассе сепаратисты девять раз открывали огонь по позициям ВСУ

08:56 29 ноября Киев, Украина

За последнее время на Донбассе наблюдается усиление агрессии со стороны сепаратистов.

С каждым днем увеличивается число обстрелов. Согласно данным сегодняшней утренней сводки, за прошлые сутки, 28 ноября, враг девять раз обстрелял наши позиции. Никто из бойцов ВСУ не пострадал.

Так, огнем из крупнокалиберного пулемета противник пытался спровоцировать украинских бойцов неподалеку Луганского. Две враждебные провокации с применением ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия отмечено вблизи Пивденного.

Еще четыре нарушения режима прекращения огня задокументировано в районе населенного пункта Водяное. На этом участке в течение суток противник применял минометы калибра 120 мм и 82 мм, вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

А в вечернее время со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного враг совершил дистанционное минирование позиций украинских войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.

Кроме того, на Приазовье задокументировано пролет БПЛА противника типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Украинскими средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник был подавлен.

"С начала текущих суток, 29 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина", – добавили в штабе.

Напомним, за сутки 27 ноября сепаратисты шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Тогда украинские военные не пострадали.