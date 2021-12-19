На Донбассе с полуночи 27 июля наступит режим прекращения огня

На очередной видеовстрече Трехсторонней контактной группы, которая прошла 22 июля, было принято соглашение о всеобъемлющем режиме прекращения огня с 00:00 понедельника, 27 июля. По сообщению на официальном сайте пресс-центра штаба ООС в Facebook, с украинской стороны все воинские подразделения ООС полностью готовы к началу режима тишины.

Отмечается, что в прошлом меры по прекращению огня выполнялись лишь Вооруженными Силами Украины.

"Украина, как демократическое государство, которое строго придерживается всех международных договоренностей, в том числе и, договоренностей с РФ, предусмотренных минскими соглашениями, принимает все необходимые меры для надлежащего контроля за прекращением огня", - говорится в сообщении.

В штабе объяснили, что для этого дополнительный контроль за подразделениями, которые выполняют боевые задачи на первой линии обороны, будут осуществлять офицеры, имеющие в прошлом опыт проведения миротворческих операций в разных уголках мира.

В случае, если противник нарушит договоренности, украинские военные будут действовать в соответствии с нормами международного права и национального законодательства.

Напомним, 22 июля в формате видеоконференции состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы, результатом которого стало достижение договоренностей о полном и всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения с 27 июля.