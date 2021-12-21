На Донбассе резко возросло количество обстрелов

08:20 17 Апрель Киев, Украина

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, вчера резко увеличилось число обстрелов со стороны пророссийских военных формирований. За прошедшие сутки на Донбассе сепаратистские войска произвели 15 выстрелов в сторону украинских позиций. Среди украинских бойцов никто не пострадал.

Отмечается, что неподалеку населенных пунктов Новгородское, Марьинка и Опытное сепаратисты открывали огонь из запрещенных минского договоренностями минометов 82-го и 120-го калибров, а у поселка Невельске - еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде населенных пунктов Водяное, что в Донецкой области, Луганское и Новоалександровка враг совершил обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у поселка Майорск - из стрелкового оружия.

Вблизи поселков Тарамчук и Красногоровка противник применил станковые противотанковые гранатометы, а у Песок - подствольные гранатометы и стрелковое оружие. В районе населенного пункта Майорск враг совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди украинских защитников за минувшие сутки нет.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 17 апреля, со стороны сепаратистов зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, недалеко Водяного, что в Донецкой области, враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов. Боевых потерь за текущие сутки нет.

Напомним, за сутки 15 апреля на Донбассе зафиксировали семь обстрелов. Потерь среди украинских военных не было.