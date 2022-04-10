На Донбассе противник пять раз за сутки нарушил условия перемирия

10:43 14 ноября Киев, Украина

Как сообщила утром, 14 ноября, пресс-служба штаба операции Объединенных сил, за прошедшие сутки противник продолжил нарушать условия перемирия на Донбассе. В сторону украинских военных укреплений было совершено пять обстрелов.

Согласно сообщению, враг применил миномет калибра 82 миллиметра вблизи Каменки.

Неподалеку Водяного были зафиксированы выстрелы из автоматического станкового гранатомета и ручного противотанкового гранатомета.

А в районе Марьинки стрелял снайпер.

В районе Шумов сепаратисты применили беспилотник, оборудованный для сброса выстрела ВОГ-17. БПЛА противника был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

С начала текущих суток нарушений не зафиксировано.

Отметим, двумя днями ранее в результате нарушений перемирия был ранен военный.