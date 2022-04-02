На Донбассе продолжаются провокационные обстрелы

09:07 08 ноября Киев, Украина

Нарушения условий Минских договоренностей стали обычными для сепаратистов на Донбассе. Так, по данным из утренней сводки штаба операции Объединенных сил, за прошедшие сутки со стороны противника было зафиксировано одно нарушение режима тишины. В результате совершенного сепаратистами обстрела украинские военнослужащие не пострадали.

Указано, что враг применил стрелковое оружие недалеко от населенного пункта Гнутово. Эта огневая провокация противника не несла угрозы украинским защитникам. Подразделения ООС оружие в ответ не применяли.

С начала текущих суток на всех участках линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, за сутки 6 ноября на Донбассе зафиксировали два обстрела со стороны сепаратистов – возле Авдеевки и Новолуганского. Бойцы ВСУ не пострадали.