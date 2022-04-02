На Донбассе погиб боец аэромобильной бригады ВСУ

12:16 08 ноября Киев, Украина

Как стало известно из опубликованной в Telegram информации, не все потери личного состава ВСУ в зоне ООС становятся известными. По заявлению нашей группы в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), на Луганщине погиб один из бойцов аэромобильной бригады ВСУ. О гибели десантника сообщила украинская делегация ТКГ сегодня, 8 ноября.

"7 ноября в Луганской области погиб военнослужащий одной из наших аэромобильных бригад. По предварительным данным, причина смерти не боевая, возможно, самоубийство. Следствие проводится работниками Национальной полиции. Спекуляции относительно "... возможного сокрытия боевых потерь руководством ВСУ", которые распространили некоторые должностные лица и СМИ, считаем недопустимыми", – говорится в сообщении.

В свою очередь глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий сообщил накануне в Facebook, что погибшего военного зовут Олег Свинарик.

"Сегодня (7 ноября – ред.) на рассвете на войне погиб наш земляк Олег Свинарик, родом из села Арламовская Воля. Трагедия произошла на Луганщине. Парню было всего 20 лет. У него остались родители и два брата", – написал губернатор.

По словам Козицкого, боец в августе 2019 добровольно изъявил желание нести службу по контракту. Служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

Напомним, в штабе ООС заявили об одном обстреле противника за минувшие сутки, 7 ноября. При этом о потерях в рядах ВСУ вообще не сообщалось.