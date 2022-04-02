На Донбассе погиб боец аэромобильной бригады ВСУ

Как стало известно из опубликованной в Telegram информации, не все потери личного состава ВСУ в зоне ООС становятся известными. По заявлению нашей группы в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), на Луганщине погиб один из бойцов аэромобильной бригады ВСУ. О гибели десантника сообщила украинская делегация ТКГ сегодня, 8 ноября.
В свою очередь глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий сообщил накануне в Facebook, что погибшего военного зовут Олег Свинарик.
По словам Козицкого, боец в августе 2019 добровольно изъявил желание нести службу по контракту. Служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.
Напомним, в штабе ООС заявили об одном обстреле противника за минувшие сутки, 7 ноября. При этом о потерях в рядах ВСУ вообще не сообщалось.
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