На Донбассе нарастают обстрелы. Погиб украинский воин

По данным утренней сводки штаба ООС, за минувшие сутки, 16 августа, на Донбассе вражеские формирования пять раз обстреляли позиции украинских войск, чем продолжили нарушать режим прекращения огня. Один воин ВСУ погиб.
У Золотого-4 сепаратисты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Широкиного враг обстреливал украинские позиции со станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия. В районе Водяного, на Приазовье, сепаратисты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В направлении Новомихайловки сепаратисты обстреливали наши позиции из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Причепиловки противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
С начала суток со стороны сепаратистов зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Вблизи Причепиловки противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия. В направлении Водяного, у Донецка, сепаратисты применили минометы 120-го калибра.
Напомним, что накануне на Донбассе зафиксировали три нарушения, обошлось без потерь у ВСУ. На обстрелы противника наши военные открывали огонь.
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