На Донбассе двое украинских воинов получили ранение

По данным утренней сводки, поступившей из пресс-центра штаба ООС, за прошедшие сутки на Донбассе сепаратисты дважды обстреляли позиции ВСУ. В результате обстрелов два украинских воина получили ранение.
Так, вблизи Невельского сепаратисты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В направлении Южного противник применял артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-го и 82-го калибров.
ВСУ открывали ответный огонь на обстрелы сепаратистов.
С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано.
Накануне стало известно, что Россия проигнорировала внеочередное заседание ТКГ. На нем украинская сторона предложила обсудить обстрелы Новомихайловки и Новоселовки на Донбассе. Тогда погиб мирный житель, а боец ВСУ получил ранение.
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