На Донбассе двое украинских воинов получили ранение

По данным утренней сводки, поступившей из пресс-центра штаба ООС, за прошедшие сутки на Донбассе сепаратисты дважды обстреляли позиции ВСУ. В результате обстрелов два украинских воина получили ранение.

"В результате вражеских обстрелов двое военных получили осколочные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого - средней тяжести, другого – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Так, вблизи Невельского сепаратисты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В направлении Южного противник применял артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-го и 82-го калибров.

ВСУ открывали ответный огонь на обстрелы сепаратистов.

С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано.

Накануне стало известно, что Россия проигнорировала внеочередное заседание ТКГ. На нем украинская сторона предложила обсудить обстрелы Новомихайловки и Новоселовки на Донбассе. Тогда погиб мирный житель, а боец ВСУ получил ранение.