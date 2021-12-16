На Донбассе 21 вражеский обстрел. Ранены два бойца и один мирный житель

11:03 03 Апрель Киев, Украина

Согласно утренней сводки штаба ООС, опубликованной в Facebook, за прошедшие сутки в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе противник произвел 21 обстрел позиций ВСУ и мирных поселений. В результате были ранены два военных ВСУ и один гражданский.

Возле Золотого-4 и Новоалександровки сепаратисты открывали огонь из минометов 82-го и 120-го калибров, возле Светлодарска и Новотошковского они использовали крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем.

В направлении поселка Новолуганского сепаратисты совершили обстрел из гранатометов различных систем.

В районе Пищевика, Красногоровки и Гнутового противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а возле поселка Опытное - также и из противотанкового ракетного комплекса.

Вблизи Водяного сепаратисты использовали подствольные гранатометы. Возле Авдеевки они совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку Песков - из стрелкового оружия. В районе Красногоровки сепаратисты обстреляли объект гражданской инфраструктуры, один житель получил осколочное ранение.

Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что на Донбассе сепаратисты из минометов 120-го калибра обстреляли позиции украинских военных возле Красногоровки - одна мина попала в жилой дом, ранен местный житель.