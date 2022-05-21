На Донбасс доставили 78 тонн гуманитарной помощи от ООН

07:33 20 августа Киев, Украина

Отправлена очередная колонна грузовиков с гуманитарной помощью от ООН для пострадавших от войны украинцев. По сообщению пресс-службы Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, на неподконтрольную часть Донецкой области доставлено 77,5 тонны гуманитарного груза.

Отмечается, что гумпомощь передана от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Колона из 10 грузовиков проехала через КПВВ Новотроицкое. Они привезли в пострадавшие от войны районы строительные материалы, мебель, медицинские средства.

Как уточнили в министерстве, гуманитарная помощь передана с целью предотвращения распространения пандемии COVID-19, на удовлетворение потребностей в гигиенических средствах для многодетных семей, для дошкольных учреждений и учреждений среднего образования, а также для удовлетворения минимальных потребностей населения в строительных материалах.

Ранее через КПВВ Счастье в Луганской области украинские пограничники пропустили 20 автомобилей с гуманитарной помощью весом более 114 тонн также от Управления верховного комиссара ООН.