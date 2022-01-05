На Донбасс доставили 6 грузовиков гумпомощи от Красного Креста

На захваченную российскими сепаратистами территорию Донетчины прибыли 6 грузовиков гуманитарной помощи. Общий вес посылки Красного Креста составил 112,93 тонны.Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.Через КПВВ "Новотроицкое" проследовала колонна из 6 грузовиков с продуктовыми наборами.Отмечается, что гуманитарный груз направлен жителям ОРДЛО от всех государств-членов Женевских Конвенций, которые делают взносы в глобальный бюджет Международного комитета Красного Креста.