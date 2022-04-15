На ЧАЭС начали использовать новое хранилище для отработанного ядерного топлива

15:59 18 ноября Киев, Украина

18 ноября впервые введено в эксплуатацию новое хранилище ядерного топлива ХОЯТ-2 . Отработанные радиоактивные отходы смогут находиться в хранилище минимум сто лет.

Об этом рассказал Максим Шевчук, заместитель председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.



Новое хранилище ядерного топлива построено на средства ЕБРР, а исполнитель работ - американская компания Holtec. По словам Шевчука, американские технологии, использованные на ХОЯТ-2, позволяют безопасно хранить использованное ядерное топливо в течение следующих ста лет. Чиновник уточняет, что сейчас мировая наука движется в сторону переработки и повторного использования ядерного топлива, поэтому в течение следующего столетия Украина, вероятно, сможет использовать этот ресурс повторно и/или перерабатывать его.



Сейчас в "мокром" хранилище Чернобыльской АЭС хранится около 21 тысячи тепловыделяющих сборок. В течение следующих 10 лет их будут постепенно перевозить на ХОЯТ-2, высушивать, складывать в защитные пеналы и загружать на длительное хранение, планируют в администрации ЧАЭС.