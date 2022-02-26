На Буковине открыли два новых моста через реку Черемош

В присутствии главы государства, открыто движение автотранспорта по двум вновь построенным мостам через реку Черемош.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Также, по данным Офиса главы государства, сейчас проводятся строительно-монтажные работы на 1,609 км дороги Р-62, в частности идет подготовка к укладке верхнего слоя асфальта.
Сообщается, что общая стоимость строительства этих инфраструктурных объектов - более 250 млн грн.
В ОП заметили, что реконструкция дороги и строительство постоянных мостов позволит улучшить транспортное сообщение Путильского с другими районами Черновицкой и Ивано-Франковской областей, а также обеспечит выход к государственной границе с Румынией через международные пункты пропуска «Русская» и «Шепот».
В свою очередь глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук подчеркнул, что регион имеет большой туристический потенциал. По его словам, инвесторов может заинтересовать строительство и развитие горнолыжных курортов.
Президент подчеркнул, что для раскрытия туристического потенциала Черновицкой области государство должно обеспечить хорошее транспортное сообщение, а над развитием туристических проектов будет работать бизнес.
Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко отметил, что в следующем году планируется возобновить полноценную работу международного аэропорта в Черновцах.
Вместе с тем председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Александр Кубраков подчеркнул, что в этом году в Черновицкой области отремонтированы дороги, которые ведут к границам Украины и Румынии, также продолжается реконструкция участка трассы М-19.
Всего в регионе в 2020 году планируют отремонтировать 70 километров дорог.
Президенту также рассказали, что город Черновцы - единственный в Украине областной центр, не имеющий полноценной объездной дороги. Поэтому весь поток грузовых и пассажирских перевозок проходит непосредственно через город - по улицам Галицкий Путь и Хотинская.
В связи с этим улица Хотинская - в аварийном состоянии, имеет колейность, выбоины и трещины, значительные разрушения покрытия, которые уже невозможно исправить с помощью текущего или ямочного ремонта.
В ОП отметили, что сейчас изготовлена проектно-сметная документация и проведена экспертиза проекта восстановления этой улицы, согласно которой общая стоимость ремонта дороги составляет почти 220 млн грн, при этом на проект уже выделена целевая субвенция 200 млн грн. Ведутся переговоры о подписании соглашения с подрядчиком.
Также в рамках программы «Большое строительство» на Буковине реализуют 20 инфраструктурных проектов: пять школ, пять детских садов, пять стадионов и пять приемных отделений.
Приемные отделения больниц должны быть достроены в октябре этого года. В ноябре ожидается поступление всего необходимого медицинского оборудования и до конца года отделения начнут работать.
Всего в регионе в 2020 году планируют отремонтировать 70 километров дорог.
Президенту также рассказали, что город Черновцы - единственный в Украине областной центр, не имеющий полноценной объездной дороги. Поэтому весь поток грузовых и пассажирских перевозок проходит непосредственно через город - по улицам Галицкий Путь и Хотинская.
В связи с этим улица Хотинская - в аварийном состоянии, имеет колейность, выбоины и трещины, значительные разрушения покрытия, которые уже невозможно исправить с помощью текущего или ямочного ремонта.
В ОП отметили, что сейчас изготовлена проектно-сметная документация и проведена экспертиза проекта восстановления этой улицы, согласно которой общая стоимость ремонта дороги составляет почти 220 млн грн, при этом на проект уже выделена целевая субвенция 200 млн грн. Ведутся переговоры о подписании соглашения с подрядчиком.
Также в рамках программы «Большое строительство» на Буковине реализуют 20 инфраструктурных проектов: пять школ, пять детских садов, пять стадионов и пять приемных отделений.
Приемные отделения больниц должны быть достроены в октябре этого года. В ноябре ожидается поступление всего необходимого медицинского оборудования и до конца года отделения начнут работать.
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