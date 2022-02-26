На Буковине открыли два новых моста через реку Черемош

16:47 02 Октябрь Киев, Украина

В присутствии главы государства, открыто движение автотранспорта по двум вновь построенным мостам через реку Черемош.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Два моста возле села Ростоки, которые идут друг за другом, общей протяженностью 311,7 погонных метра - совершенно новые инфраструктурные объекты. Предыдущие переправы через реку были разрушены стихийным бедствием летом 2008 года. Поэтому 12 лет транспортная связь обеспечивалась через два временных металлических моста типа САРМ. По поручению главы государства строительство новых мостов было включено в программу "Большое строительство" , - рассказали в ОП.

Также, по данным Офиса главы государства, сейчас проводятся строительно-монтажные работы на 1,609 км дороги Р-62, в частности идет подготовка к укладке верхнего слоя асфальта.

Сообщается, что общая стоимость строительства этих инфраструктурных объектов - более 250 млн грн.



В ОП заметили, что реконструкция дороги и строительство постоянных мостов позволит улучшить транспортное сообщение Путильского с другими районами Черновицкой и Ивано-Франковской областей, а также обеспечит выход к государственной границе с Румынией через международные пункты пропуска «Русская» и «Шепот».



В свою очередь глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук подчеркнул, что регион имеет большой туристический потенциал. По его словам, инвесторов может заинтересовать строительство и развитие горнолыжных курортов.

«Инвесторы, которые точно придут в Карпатский регион, сразу поймут, что Путильский и Вижницкий районы - это лучшие карпатские пейзажи и интересные трассы. Поэтому направляйте их к нам», - сказал Осачук.

Президент подчеркнул, что для раскрытия туристического потенциала Черновицкой области государство должно обеспечить хорошее транспортное сообщение, а над развитием туристических проектов будет работать бизнес.

«Аэропорт и дороги. Все остальное сделает бизнес», - убежден Зеленский

Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко отметил, что в следующем году планируется возобновить полноценную работу международного аэропорта в Черновцах.

«Этот аэропорт запустим в следующем году, чтобы он принимал рейсы. И будем развивать или строить новый», - сообщил Тимошенко.

Вместе с тем председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Александр Кубраков подчеркнул, что в этом году в Черновицкой области отремонтированы дороги, которые ведут к границам Украины и Румынии, также продолжается реконструкция участка трассы М-19.



Всего в регионе в 2020 году планируют отремонтировать 70 километров дорог.



Президенту также рассказали, что город Черновцы - единственный в Украине областной центр, не имеющий полноценной объездной дороги. Поэтому весь поток грузовых и пассажирских перевозок проходит непосредственно через город - по улицам Галицкий Путь и Хотинская.



В связи с этим улица Хотинская - в аварийном состоянии, имеет колейность, выбоины и трещины, значительные разрушения покрытия, которые уже невозможно исправить с помощью текущего или ямочного ремонта.



В ОП отметили, что сейчас изготовлена проектно-сметная документация и проведена экспертиза проекта восстановления этой улицы, согласно которой общая стоимость ремонта дороги составляет почти 220 млн грн, при этом на проект уже выделена целевая субвенция 200 млн грн. Ведутся переговоры о подписании соглашения с подрядчиком.



Также в рамках программы «Большое строительство» на Буковине реализуют 20 инфраструктурных проектов: пять школ, пять детских садов, пять стадионов и пять приемных отделений.



Приемные отделения больниц должны быть достроены в октябре этого года. В ноябре ожидается поступление всего необходимого медицинского оборудования и до конца года отделения начнут работать.