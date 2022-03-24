На базе аппарата СНБО создадут центр противодействия гибридным угрозам

16:50 30 октября Киев, Украина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время встречи с послом Великобритании Мелиндой Симмонс заявил, что в Украине будет создан центр противодействия гибридным угрозам, передает пресс-служба СНБО в пятницу, 30 октября.

По словам Данилова, разработки проекта указа президента Владимира Зеленского о создании такого центра у СНБО уже есть. Решение о его запуске сейчас обсуждается в Офисе президента.

"Мы круглосуточно мониторим все процессы, происходящие в инфопространстве, и осознаем, что развитие устойчивой системы противодействия гибридным угрозам и создания соответствующей структуры является крайне актуальным", - сказал он.

Данилов также отметил, что новая Стратегия нацбезопасности Украины предусматривает разработку 14 отраслевых стратегий, среди которых стратегия информационной безопасности. К разработке этой стратегии Украина хочет привлечь британских партнеров.

"Это большая совместная работа, ведь наш оппонент РФ действует аналогично в других странах, и мы должны объединять усилия с нашими партнерами", - считает секретарь СНБО.

Симмонс в свою очередь заявила, что Украина является ключевым партнером Британии в сфере развития системы противодействия гибридным угрозам. Также посол заверила, что Великобритания готова оказать необходимую помощь украинской стороне.