"Мы благодарны вам за службу": Зеленский посетил военный госпиталь в Днепре

15:10 26 ноября Киев, Украина

Сегодня, 26 ноября, в рамках рабочей поездки в Днепропетровскую область, Владимир Зеленский посетил Военно-медицинский клинический центр Восточного региона, где ознакомился с работой медучреждения и пообщался с военнослужащими.

«Мы благодарны вам за вашу службу от всех украинцев», – отметил Президент.

Владимир Зеленский вручил медаль «За военную службу Украине» солдату Никите Петренко, который был ранен в зоне проведения Операции объединенных сил. Глава государства поинтересовался состоянием его здоровья и дальнейшими планами. Никита Петренко планирует вернуться на фронт после завершения лечения.

Также Владимир Зеленский вручил ценный подарок старшему лейтенанту Владиславу Токареву, который получил ожоги во время тушения пожара в зоне проведения ООС.



Президент пообщался с врачами медицинского центра.

«Спасибо вам за то, что вы бережете наших военных, которые защищают наши границы, нашу территорию, наши жизни и наш суверенитет», – сказал Глава государства.

Владимир Зеленский вручил медикам государственные награды. Орденом Данилы Галицкого награжден подполковник медицинской службы Андрей Байцуренко. Медалью «За военную службу Украине» – старший сержант Наталия Плитусяк.



Президент поинтересовался вопросом капитального ремонта здания медицинского центра. Он отметил, что ремонт должен начаться в 2021 году.

«Здесь нужно делать капитальный ремонт, и чтобы в 2021 году мы его начали. Здесь несколько корпусов, поэтому надо разобраться. С вас – продолжать сохранять жизнь бойцов, с нас – ремонт», – сказал Владимир Зеленский, обращаясь к медикам.

Медицинский центр расположен в городе Днепре. В учреждении работают около 300 военнослужащих и гражданских лиц. С 2014 года клинический центр активно участвует в медицинском обеспечении проведения АТО/ООС, принимая раненых. Проведено лечение свыше 24 тысяч раненых и больных. Анестезиологической бригадой Военно-медицинского клинического центра Восточного региона в период с 2014 года по ноябрь 2020 года из зоны проведения АТО/ООС эвакуированы 3062 раненых, 3722 травмированных, 6784 больных. Из них вертолетом – 5364, реанимобилем – 897.





Также Президент почтил память погибших героев Революции Достоинства и бойцов АТО/ООС.

Глава государства возложил цветы к стеле с фотографиями погибших героев АТО/ООС и мемориалу Героев Небесной сотни на Аллее памяти в Днепре.