"Мы благодарны вам за службу": Зеленский посетил военный госпиталь в Днепре

Сегодня, 26 ноября, в рамках рабочей поездки в Днепропетровскую область, Владимир Зеленский посетил Военно-медицинский клинический центр Восточного региона, где ознакомился с работой медучреждения и пообщался с военнослужащими.
Владимир Зеленский вручил медаль «За военную службу Украине» солдату Никите Петренко, который был ранен в зоне проведения Операции объединенных сил. Глава государства поинтересовался состоянием его здоровья и дальнейшими планами. Никита Петренко планирует вернуться на фронт после завершения лечения.
Также Владимир Зеленский вручил ценный подарок старшему лейтенанту Владиславу Токареву, который получил ожоги во время тушения пожара в зоне проведения ООС.
Президент пообщался с врачами медицинского центра.
Владимир Зеленский вручил медикам государственные награды. Орденом Данилы Галицкого награжден подполковник медицинской службы Андрей Байцуренко. Медалью «За военную службу Украине» – старший сержант Наталия Плитусяк.
Президент поинтересовался вопросом капитального ремонта здания медицинского центра. Он отметил, что ремонт должен начаться в 2021 году.
Президент поинтересовался вопросом капитального ремонта здания медицинского центра. Он отметил, что ремонт должен начаться в 2021 году.
Медицинский центр расположен в городе Днепре. В учреждении работают около 300 военнослужащих и гражданских лиц. С 2014 года клинический центр активно участвует в медицинском обеспечении проведения АТО/ООС, принимая раненых. Проведено лечение свыше 24 тысяч раненых и больных. Анестезиологической бригадой Военно-медицинского клинического центра Восточного региона в период с 2014 года по ноябрь 2020 года из зоны проведения АТО/ООС эвакуированы 3062 раненых, 3722 травмированных, 6784 больных. Из них вертолетом – 5364, реанимобилем – 897.
Также Президент почтил память погибших героев Революции Достоинства и бойцов АТО/ООС.
Глава государства возложил цветы к стеле с фотографиями погибших героев АТО/ООС и мемориалу Героев Небесной сотни на Аллее памяти в Днепре.
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