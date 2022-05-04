МВФ окончательно утвердил 2,7 млрд долларов для Украины
10:13 03 августа Киев, Украина
К 30-летию независимости Международный валютный фонд (МВФ)
выделит Украине безвозмездно и безусловно более 2,7 млрд долларов.
Об этом сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован.
"Вечером 2 августа управляющие МВФ большинством голосов финально утвердили аллокации СПЗ на 650 млрд долларов, из которых Украина безвозмездно и безусловно получит более 2.7 млрд долларов", - написал Рашкован в Facebook.
Решение о выделении средств вступит в силу 23 августа.
"Это хороший подарок для Украины, и мы его получим еще и к 30-летию независимости", - отметил Рашкован.
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