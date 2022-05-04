МВФ окончательно утвердил 2,7 млрд долларов для Украины

10:13 03 августа Киев, Украина

К 30-летию независимости Международный валютный фонд (МВФ) выделит Украине безвозмездно и безусловно более 2,7 млрд долларов.



Об этом сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован.

"Вечером 2 августа управляющие МВФ большинством голосов финально утвердили аллокации СПЗ на 650 млрд долларов, из которых Украина безвозмездно и безусловно получит более 2.7 млрд долларов", - написал Рашкован в Facebook.

Решение о выделении средств вступит в силу 23 августа.