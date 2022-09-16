МВД внедряет инновационную систему для обслуживания граждан с нарушением слуха

По поручению главы МВД Арсена Авакова, общественная организация «Социальное единство» и МВД подписали меморандум, который позволит более 400 тысячам украинцев с нарушением слуха пользоваться сервисами системы МВД.
В рамках Меморандума МВД продолжит участие в социальной программе «Страна без барьеров для глухих», сообщает пресс-служба ведомства.
По состоянию на сегодня уже запущен пилотный проект Connect Pro в сервисных центрах МВД в Киеве, Одессе, Львове и Днепре, "благодаря чему, при поддержке переводчиков, уже обработано больше 1000 обращений людей с нарушением слуха". Кроме того, как добавил Геращенко, 150 экипажей патрульной полиции Киева оснащены планшетами, на которых установлена система Connect Pro.
Чиновник призвал украинцев присоединиться к улучшениям: "Если у Вас есть идеи как сделать сервисы МВД лучше и доступнее для наших сограждан с ограниченными возможностями - пишите мне в личку", - попросил Геращенко в Сети.
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