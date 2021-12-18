МВД усилит контроль за нелегальной торговлей оружия

Согласно информации, полученной из Министерства внутренних дел Украины, в стране усилят контроль за нелегальным оборотом летального оружия. Это напрямую связано с произошедшими недавно инцидентами в Луцке, в Полтаве и в Киеве.
По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, служба безопасности Украины сейчас ведет расследование, откуда луцкий террорист и его предполагаемый сообщник из Харькова получали оружие.
Сообщается также, что министр внутренних дел Арсен Аваков прямо указал на основной канал поставки оружия в мирные города.
Напомним! Служба безопасности Украины усилила меры общественной безопасности в Киеве во избежание возможных террористических актов, как это было в Луцке.
Кроме того, 22 июля Национальная полиция усилила меры общественной безопасности в 9 областях Украины (Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковский, Львовской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой).
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