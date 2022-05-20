МВД работает над созданием в Украине Центра противодействия стихийным бедствиям

08:40 17 августа Киев, Украина

Вчера, 16 августа, в Украину вернулись спасатели, которые боролись с пожарами в Греции. На встрече украинских спасателей с речью выступил министр внутренних дел Денис Монастырский. Он заявил, что МВД разрабатывает проект создания Центра противодействия естественным стихийных бедствий, который будет работать в Украине, а потом помогать и Европе в преодолении чрезвычайных ситуаций.

"МВД разрабатывает проект создания Центра противодействия природным стихийным бедствиями, который будет работать в Украине, а потом помогать и Европе в преодолении чрезвычайных ситуаций", - заявил Денис Монастырский.

Министр поблагодарил спасателей за ликвидацию пожаров в Греции и выразил надежду, что приобретенный опыт пригодится на службе государству.

"В прошлом году Украина также столкнулась с тяжелой стихией. В этом году такая участь постигла Турцию и Грецию. И это очень приятно, что вы смогли помочь другим странам в этой непростой борьбе. Я убежден, что сила ГСЧС и ваш опыт - лучших представителей этой службы, будут и впредь служить Украине”, - сказал он.

Как уточнили в службе ГСЧС, более 100 украинских пожарных помогали тушить пожары в Греции с 6 августа. Лесные возгорания в стране возникли из-за рекордной жары и действия людей.

С начала работ отряд ликвидировал отдельные очаги пожара по фронту более 19 тыс. метров и глубиной до 60 м, низовой пожар на площади 1,7 га и верховую площадью 350 кв. метров.

Кроме того, пожарные спасли два населенных пункта, в частности Спатару и Метохи.

"Речь идет о 27 жилых строений, культовом сооружении, 33 хозяйственных постройках, зернохранилище, приюте для собак, 54 ульях и стаде овец", - уточнили спасатели.

Также вблизи города Каматриадес украинцы спасли жилой дом, 2 хозяйственные постройки, 13 ульев и 23 гектара оливкового и фигового сада.

Ранее сообщалось, что в Испании из-за пожаров эвакуированы сотни людей. Два самолета, вертолет и около 200 пожарных отправили в провинцию Авила в центральной Испании для тушения пожаров.