МВД работает над созданием в Украине Центра противодействия стихийным бедствиям

Вчера, 16 августа, в Украину вернулись спасатели, которые боролись с пожарами в Греции. На встрече украинских спасателей с речью выступил министр внутренних дел Денис Монастырский. Он заявил, что МВД разрабатывает проект создания Центра противодействия естественным стихийных бедствий, который будет работать в Украине, а потом помогать и Европе в преодолении чрезвычайных ситуаций.
Министр поблагодарил спасателей за ликвидацию пожаров в Греции и выразил надежду, что приобретенный опыт пригодится на службе государству.
Как уточнили в службе ГСЧС, более 100 украинских пожарных помогали тушить пожары в Греции с 6 августа. Лесные возгорания в стране возникли из-за рекордной жары и действия людей.
С начала работ отряд ликвидировал отдельные очаги пожара по фронту более 19 тыс. метров и глубиной до 60 м, низовой пожар на площади 1,7 га и верховую площадью 350 кв. метров.
Кроме того, пожарные спасли два населенных пункта, в частности Спатару и Метохи.
Также вблизи города Каматриадес украинцы спасли жилой дом, 2 хозяйственные постройки, 13 ульев и 23 гектара оливкового и фигового сада.
Ранее сообщалось, что в Испании из-за пожаров эвакуированы сотни людей. Два самолета, вертолет и около 200 пожарных отправили в провинцию Авила в центральной Испании для тушения пожаров.
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