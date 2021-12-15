МОЗ Украины отчитался о 3,5 тысячах вакцинированных за сутки

11:48 14 Март Киев, Украина

Процесс вакцинации населения в Украине по-прежнему отстает от запланированного темпа в 10 тысяч человек в сутки. Под угрозой полноценное использование закупленной с таким трудом вакцины. По данным Министерства здравоохранения в течение субботы прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 получили 3596 человек.

В ведомстве подсчитали, что с начала кампании вакцинированы 51 137 человек, все они получили первую дозу вакцины из двух необходимых.

За последние сутки наибольшее количество привитых - в Луганской (370). При этом за весь период кампании по вакцинации больше всего прививок сделали в Донецкой области (4784), меньше всего - в Черниговской области (926).

Накануне замглавы Минздрава, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что темпы вакцинации от коронавируса были невысокими из-за выходных дней в связи с праздниками.

Он отметил, что Украина имеет с Францией показатели один в один по количеству проведенных прививок за сутки с начала кампании.