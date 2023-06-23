Минздрав изменит план вакцинации — первыми получат прививку Зеленский и Шмыгаль

15:53 02 февраля Киев, Украина

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о намерениях внести изменения в план вакцинации для увеличения доверия к прививке от COVID-19.

"Надо внести изменения в план вакцинации для того, чтобы и президент, и премьер-министр могли вакцинироваться. Потому что план не предусматривает прививки органов власти. Я думаю, что мы внесем эти изменения, чтобы повысить доверие к вакцинации", - отметил он.

Степанов отметил, что сам также намерен делать прививку. Готов это сделать, по его словам, и президент Владимир Зеленский - чтобы собственным примером показать важность вакцинации.



По словам министра, это поможет увеличить процент людей, которые готовы вакцинироваться.





Пресс-секретарь президента Юлия Мендель прокомментировала планы МОЗ вакцинировать Зеленского

"Президент еще не может назвать точную дату своей вакцинации, но обязательно сделает прививку от коронавируса, чтобы доказать ее безопасность и стимулировать других людей вакцинироваться. ", - сказала Мендель.

Она отметила, что президент не разрабатывает план вакцинации, поскольку эта работа лежит на Министерстве здравоохранения.

"Он согласился, что стратегически, исходя из международного опыта и логики развития болезни, первыми вакцинироваться должны врачи, которые постоянно имеют контакт с больными коронавирусом и лечат таких больных, пожилые люди, те кто имеет высокие риски заболеть и иметь критические формы болезни, военные, учителя", - добавила пресс-секретарь президента.

Она также напомнила, что вакцинация - это не просто собственная безопасность и комфорт, как возможность избавиться маски, но и вклад в мировую безопасность, чтобы все страны могли как можно быстрее вернуться к привычному образу жизни, восстановить международные отношения и коммуникации.