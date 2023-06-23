Минздрав изменит план вакцинации — первыми получат прививку Зеленский и Шмыгаль

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о намерениях внести изменения в план вакцинации для увеличения доверия к прививке от COVID-19.
Степанов отметил, что сам также намерен делать прививку. Готов это сделать, по его словам, и президент Владимир Зеленский - чтобы собственным примером показать важность вакцинации.
По словам министра, это поможет увеличить процент людей, которые готовы вакцинироваться.
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель прокомментировала планы МОЗ вакцинировать Зеленского
Она отметила, что президент не разрабатывает план вакцинации, поскольку эта работа лежит на Министерстве здравоохранения.
Она также напомнила, что вакцинация - это не просто собственная безопасность и комфорт, как возможность избавиться маски, но и вклад в мировую безопасность, чтобы все страны могли как можно быстрее вернуться к привычному образу жизни, восстановить международные отношения и коммуникации.
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