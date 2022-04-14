Минздрав: эксперты рассматривают возможность вакцинации от коронавируса в аптеках

07:27 16 июля Киев, Украина

Минздрав рассматривает техническую и нормативную возможность ускоренной вакцинации от коронавируса непосредственно в аптеках.

Об этом сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья МОЗ Украины Роман Родина.

"Сейчас мы прорабатываем вопрос вакцинации в аптеках. Здесь окончательного решения пока нет, но обрабатываются именно нормативные моменты, каким образом это можно позволить, чтобы можно было вакцинироваться даже в аптеках" - сказал он.

Более того, глава ЦОЗ заявил, что данная практика может стать постоянной и в будущем в аптеках можно будут привиться и от других болезней, например, гриппа.



По его словам, всего в Украине работает около 1200-1300 пунктов вакцинации. Также работают около 600 мобильных бригад и около 200 центров массовой вакцинации.