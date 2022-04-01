Москва утверждает, что у Навального случилось "обострение панкреатита"

19:09 06 ноября Киев, Украина

После того, как вся Европа требовала от России наказать виновных в отравлении оппозиционера Алексея Навального, Москва все-таки провела расследование и огласила его результаты.



Российские врачи подтвердили у оппозиционера Алексея Навального "обострение панкреатита", заявил по итогам доследственной проверки замначальника следственного Управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу Сергей Потапов, пишет пресс-служба ведомства.



Он утверждает, что в ходе проверки сделали более 60 экспертиз и опросили более 210 человек.



"В биоматериалах и одежде Навального, на предметах, изъятых из гостиницы и кафе, расположенного в аэропорту Томска, представленных для исследования, отравляющих – наркотических, сильнодействующих и тому подобных – веществ не обнаружено", – заявил он.



Потапов говорит, что супруга оппозиционера Юлия Навальная предполагала в Омске, что причиной "недомогания" ее мужа могли быть "диеты, направленные на снижение веса".



Основной диагноз Навального, подтвержденный российскими врачами, – "нарушение углеводного обмена". Панкреатит они считают сопутствующим. Отравление у оппозиционера в РФ не смогли обнаружить.