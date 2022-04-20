Москва прокомментировала выход США из Договора по открытому небу

Договор по открытому небу сам по себе является символом доверия и взаимного контроля, на сегодняшний день участниками договора являются 34 страны и без участия в нем Штатов, договор теряет жизнеспособность.
Такое мнение высказал в понедельник, 23 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
"С выходом США сам по себе договор, конечно же, потеряет свою жизнеспособность", - сказал он.
"Мы сожалеем в этой связи. Мы считаем, что этот договор является очень важным звеном в целом в деле укрепления взаимного доверия, в плане контроля над вооружениями и т.д. и т.п.", - добавил представитель Кремля.
Он напомнил, что российская сторона "с самого начала, еще когда США заявили о намерении выйти из этого документа" говорила, "что такой шаг будет иметь негативные последствия".
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году представителями 23 стран-членов ОБСЕ. В настоящий момент число участников документа достигло 34, включая США и Россию. В рамках соглашения стороны могут проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга, а также использовать фото- и видеосъемку.
"С выходом США сам по себе договор, конечно же, потеряет свою жизнеспособность", - сказал он.
"Мы сожалеем в этой связи. Мы считаем, что этот договор является очень важным звеном в целом в деле укрепления взаимного доверия, в плане контроля над вооружениями и т.д. и т.п.", - добавил представитель Кремля.
Он напомнил, что российская сторона "с самого начала, еще когда США заявили о намерении выйти из этого документа" говорила, "что такой шаг будет иметь негативные последствия".
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году представителями 23 стран-членов ОБСЕ. В настоящий момент число участников документа достигло 34, включая США и Россию. В рамках соглашения стороны могут проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга, а также использовать фото- и видеосъемку.
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