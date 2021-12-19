Москва обвиняет Зеленского и Порошенко в водной блокаде Крыма

09:22 15 Март Киев, Украина

Руководство Кремля, в лице Владимира Константинова - главы так называемого "парламента" Крыма , выдвинули обвинения в адрес Рефата Чубарова, Мустафы Джемилева, Петра Порошенка и Владимира Зеленского в водной блокаде полуострова.

Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 15 марта.

"Водную блокаду мы расцениваем как попытку геноцида и физического уничтожения людей. За ее организацией стоят бывшие крымские политики и бизнесмены, которые после воссоединения Крыма с Россией бежали на Украину. Это Андрей Сенченко, а также лидеры признанной экстремисткой и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев", - утверждает Константинов.

По его словам, ответственность также лежит на президентах Украины - Петре Порошенко, с чьего согласия все было сделано, и Владимире Зеленском, который продолжает "начатый курс варварского отношения к крымчанам".



Напомним, что ранее в Крыму почти высохло большое пресноводное озеро. Озеро Бугаз находится на грани исчезновения, эксперты называют ситуацию результатом не засухи, а чрезмерного потребления подземных вод.



На сегодняшний день в Крыму два водохранилища полностью истощены. К "мертвому объему" также приближается и Балановское водохранилище. Несмотря на обильные снежные осадки, воды в них так и не прибавилось.