Москва обвиняет Зеленского и Порошенко в водной блокаде Крыма

Руководство Кремля, в лице Владимира Константинова - главы так называемого "парламента" Крыма, выдвинули обвинения в адрес Рефата Чубарова, Мустафы Джемилева, Петра Порошенка и Владимира Зеленского в водной блокаде полуострова.
Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 15 марта.
По его словам, ответственность также лежит на президентах Украины - Петре Порошенко, с чьего согласия все было сделано, и Владимире Зеленском, который продолжает "начатый курс варварского отношения к крымчанам".
Напомним, что ранее в Крыму почти высохло большое пресноводное озеро. Озеро Бугаз находится на грани исчезновения, эксперты называют ситуацию результатом не засухи, а чрезмерного потребления подземных вод.
На сегодняшний день в Крыму два водохранилища полностью истощены. К "мертвому объему" также приближается и Балановское водохранилище. Несмотря на обильные снежные осадки, воды в них так и не прибавилось.
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