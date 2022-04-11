Москва обвиняет крымчан в дефиците воды на полуострове

08:37 15 ноября Киев, Украина

После прихода пророссийской власти, проблема обеспечения Крыма водой только усиливается. Обещанные оккупантами быстрые решения водного кризиса зависли в сухом крымском воздухе. Не смогли помочь ни российские военные, ни долго ожидаемые дожди.

Причину кризиса нехватки воды на аннексированной территории выяснил прибывший в Крым вице-премьер России Марат Хуснуллин. После визита он авторитетно заявил, что дефицит воды на полуострове возник из-за того, что ее, якобы, "воруют" сами крымчане.

"Ключевая проблема потерь - это кража. Этим тоже нужно заниматься, при необходимости надо привлекать правоохранительные органы, нужно взять на контроль, откуда идет несанкционированный забор, где неправильные приборы учета стоят, где сегодня люди специально ломают или портят приборы учета, поливают свои огороды", - сказал он.

Хуснуллин добавил, что пресной воды крымчанам "может хватить", если власти "ликвидируют 50 процентов потерь".

Накануне стало известно, что в аннексированом Крыму активно строят Бештерек-Зуйский водозабор и водовод для нужд Симферополя.

Ранее сообщалось, что в Крыму продолжают падать запасы воды, несмотря на осадки в октябре.