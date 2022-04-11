Москва обвиняет крымчан в дефиците воды на полуострове

После прихода пророссийской власти, проблема обеспечения Крыма водой только усиливается. Обещанные оккупантами быстрые решения водного кризиса зависли в сухом крымском воздухе. Не смогли помочь ни российские военные, ни долго ожидаемые дожди.
Причину кризиса нехватки воды на аннексированной территории выяснил прибывший в Крым вице-премьер России Марат Хуснуллин. После визита он авторитетно заявил, что дефицит воды на полуострове возник из-за того, что ее, якобы, "воруют" сами крымчане.
Хуснуллин добавил, что пресной воды крымчанам "может хватить", если власти "ликвидируют 50 процентов потерь".
Накануне стало известно, что в аннексированом Крыму активно строят Бештерек-Зуйский водозабор и водовод для нужд Симферополя.
Ранее сообщалось, что в Крыму продолжают падать запасы воды, несмотря на осадки в октябре.
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