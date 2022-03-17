МОН Украины : учащиеся 1-4 классов будут обучаться в очном формате

16:36 21 октября Киев, Украина





Об этом сегодня, 21 октября, написал в.и.о. министра образования и науки Украины Ученики средних и старших классов будут учиться в смешанном или дистанционном форматах. Форма обучения будет зависеть от эпидемической ситуации в населенных пунктах.Об этом сегодня, 21 октября, написал в.и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет в Telegram.

"Наша позиция: дети должны учиться в полноформатном режиме и получать качественное образование. В зависимости от эпидемического цвета региона некоторые начнут очное обучение, некоторые, если это "красная " зона, останется на дистанционном. К сожалению", - написал он.

Шкарлет добавил, что министерство после каникул обеспечит обучение учащихся 1-4 классов в очном формате, но ученики 5-11 классов будут учиться в смешанном или дистанционном форматах в зависимости от эпидемической ситуации.



Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 21 октября заявил, что Кабинет министров Украины выделит дополнительно 540 млн грн на обеспечение учреждений общего среднего образования.



Правительство дополнительно выделило школам полмиллиарда гривен на дезинфицирующие средства.