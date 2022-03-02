МОН презентовало новый госстандарт среднего образования
17:35 08 Октябрь Киев, Украина
Сегодня, 8 октября, Минобразования презентовало новый государственный стандарт базового среднего образования, ранее утвержденного Кабинетом Министров.
Об особенностях нового стандарта рассказал врио министра образования Сергей Шкарлет во время брифинга.
«Базовой основой нашего стандарта является закон Украины «Об образовании», где внедрены все ключевые компетентности и сквозные умения. Основой является и рекомендации Европейского парламента и Совета Европы по ключевым компетентностям образования в течение жизни и не только. Это опыт ведущих стран: и Финляндии, и Норвегии, и Великобритании, это и Польши - по внедрению основ стандарта базового среднего образования. Что же в целом мы получили? Прежде всего - это именно четкие ориентиры», - сообщил Шкарлет.
По его словам, по новому стандарту ученики будут получать знания и формировать развитие собственных компетенций.
«Педагоги - основной ключевой элемент реализации стандарта. Педагоги будут сопровождать образовательный процесс, имея академическую свободу. И самое главное, что основой этого стандарта является обеспечение достаточным ресурсом педагогического мастерства», - добавил глава МОН.
Замминистра Любомира Мандзий пояснила, что в этом году пятиклассники, которые пошли в школу в 2017 году, будут работать по новым программам «Новой украинской школы».
«А с 2022 года все ученики, которые перейдут в 5 класс (это будут выпускники начальной школы, они пошли в школу в 2018 году) - они будут уже работать и учиться по новому государственному стандарту базового среднего образования. Основное изменение как в начальном, так и в базовом образовании, заключается в том, что мы оцениваем результаты обучения не только по сумме знаний, а прежде всего отслеживаем учебный прогресс детей», - добавила Мандзий.
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