МОН и Минздрав рекомендуют усилить карантин в учебных заведениях - Шкарлет

Минобразования и Минздрав Украины, учитывая рост показателей заболеваемости, рекомендуют ввести дополнительные ограничения к уже установленным карантинным мероприятиям, в "желтых" и "оранжевых" зонах эпидемической опасности.
Об этом сообщает Министерство образования и науки.
Об этом сообщает Министерство образования и науки.
В частности, предлагается переводить на дистанционное обучение учащихся 5-11 классов учреждений общего среднего образования, учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и студентов учреждений профессионального предвысшего и высшего образования.
Также он сообщил, что, проведя консультации с министром здравоохранения и главным государственным санитарным врачом Украины, МОН советует продлить при необходимости каникулы в школах.
По словам министра образования и науки, ситуация с распространением коронавируса в Украине напряженная.
Сейчас для учебных заведений действуют карантинные ограничения, которые определены постановлением Кабинета Министров №104 от 17 февраля 2021 года.
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