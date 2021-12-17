МОН и Минздрав рекомендуют усилить карантин в учебных заведениях - Шкарлет

07:14 16 Март Киев, Украина





Об этом сообщает Министерство образования и науки. Минобразования и Минздрав Украины, учитывая рост показателей заболеваемости, рекомендуют ввести дополнительные ограничения к уже установленным карантинным мероприятиям, в "желтых" и "оранжевых" зонах эпидемической опасности.Об этом сообщает Министерство образования и науки.

В частности, предлагается переводить на дистанционное обучение учащихся 5-11 классов учреждений общего среднего образования, учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и студентов учреждений профессионального предвысшего и высшего образования.

"Прежде всего эти ограничения следует применять на административно-территориальных единицах, где превышены эпидемические пороги заболевания гриппом и ОРВИ, а также там, где фиксируется значительный рост количества случаев коронавирусной болезни", - подчеркнул Шкарлет.

Также он сообщил, что, проведя консультации с министром здравоохранения и главным государственным санитарным врачом Украины, МОН советует продлить при необходимости каникулы в школах.

"Прошу педагогов и родителей с пониманием отнестись к таким мерам. Они вынужденные и имеют целью сохранение здоровья представителей педагогических коллективов, членов семей школьников, особенно тех, кто находится в зоне риска заболевания", - подчеркнул Шкарлет.

По словам министра образования и науки, ситуация с распространением коронавируса в Украине напряженная.



Сейчас для учебных заведений действуют карантинные ограничения, которые определены постановлением Кабинета Министров №104 от 17 февраля 2021 года.