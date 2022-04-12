Митингующие под зданием ВРУ пенсионеры МВД требуют разговора с Разумковым

Об этом сообщает Телеграм-канал PavlovskyNews.Сообщается, что пенсионеров сдерживает полиция и Нацгвардия. Ветераны скандируют фамилию Разумкова и требуют встречи. Они хотят пересмотра пенсий.Пенсионеры МВД пытаются прорвать кордон правоохранителей, но пока безуспешно. Полиция применяет газ.