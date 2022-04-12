Митингующие под зданием ВРУ пенсионеры МВД требуют разговора с Разумковым

Сейчас под зданием Верховной Рады митингуют недовольные размером своей пенсии, бывшие сотрудники, а ныне пенсионеры МВД.
Об этом сообщает Телеграм-канал PavlovskyNews.
"Ветераны силовых структур прорвались к Раде после того, как к ним не вышел спикер парламента Дмитрий Разумков", - говорится в сообщении.
Сообщается, что пенсионеров сдерживает полиция и Нацгвардия. Ветераны скандируют фамилию Разумкова и требуют встречи. Они хотят пересмотра пенсий.
Пенсионеры МВД пытаются прорвать кордон правоохранителей, но пока безуспешно. Полиция применяет газ.
"Ветераны силовых структур прорвались к Раде после того, как к ним не вышел спикер парламента Дмитрий Разумков", - говорится в сообщении.
Сообщается, что пенсионеров сдерживает полиция и Нацгвардия. Ветераны скандируют фамилию Разумкова и требуют встречи. Они хотят пересмотра пенсий.
Пенсионеры МВД пытаются прорвать кордон правоохранителей, но пока безуспешно. Полиция применяет газ.
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