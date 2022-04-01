Миссия ОБСЕ зафиксировала 52 нарушения перемирия на Донбассе

12:35 07 ноября Киев, Украина

Почти ежедневно пресс-служба штаба ООС сообщает о единичных фактах нарушения условий перемирия стороной противника. Но то, что происходит за линией разграничения войск, доступно лишь взору наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). А наблюдательная миссия ОБСЕ только за сутки 5 ноября зафиксировала в Донецкой области 52 нарушения режима прекращения огня. Об этом говорится в отчете ОБСЕ.

Среди задокументированных нарушений - 32 неустановленных взрыва недалеко от Петровского и донецкой фильтровальной станции. В Луганской области нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Всего с начала действия нового перемирия на Донбассе, вступившего в силу 27 июля, миссия ОБСЕ зафиксировала 2051 нарушение режима прекращения огня.

Среди них - 1286 очередей и одиночных выстрелов, 682 взрыва, 43 снаряда в полете, 16 дульных вспышек, 23 запуска осветительных ракет.

Как сообщалось, наблюдатели ОБСЕ по состоянию на вечер 2 ноября зафиксировали семь нарушений режима тишины в зоне вооруженного конфликта в Донецкой области.

Представители незаконных вооруженных формирований стреляли из крупнокалиберного пулемета в районах к югу от донецкой фильтровальной станции.