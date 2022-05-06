Мировыми лидерами по продаже оружия и оказанию военных услуг являются США и Китай

06:57 07 декабря Киев, Украина

2019 год стал рекордным для развития и слияния компаний, занимающихся продажей оружия и оказанием услуг военного характера. Однако, благодаря санкциям в отношении РФ и Китая, эти две страны утратили свои лидирующие позиции в данной отрасли.





Так, в прошлом году из 25 упомянутых компаний 12, с общей долей в 61%, находились в США. При этом пять из них с объемом продаж 166 миллиардов долларов являются лидерами рейтинга. Речь идет о Lockheed Martin, Согласно данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), опубликованным в понедельник, 7 декабря, объем продаж оружия и военных услуг 25 крупнейших компаний мира в 2019 году вырос на 8,5%, по сравнению с предыдущим годом, и составил 361 миллиард долларов.Так, в прошлом году из 25 упомянутых компаний 12, с общей долей в 61%, находились в США. При этом пять из них с объемом продаж 166 миллиардов долларов являются лидерами рейтинга. Речь идет о Lockheed Martin, Boeing , Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics.



Второе место по объемам продаж вооружений после Штатов принадлежит Китаю. На долю его военно-промышленных компаний пришлось 16%. Три из четырех представленных в рейтинге компаний входят в первую десятку - Aviation Industry Corporation of China (шестое место), China Electronics Technology Group Corporation (восьмое место) и China North Industries Group Corporation (девятое). Четвертая компания - China South Industries Group Corporation - занимает 24-ю строчку списка.



Кроме того, 18% продаж оружия и военных услуг пришлось на долю шести западноевропейских компаний.



Согласно докладу, впервые в этой группе лидеров оказалась компания с Ближнего Востока - EDGE, созданная в ОАЭ в прошлом году путем слияния около 25 мелких компаний. Она заняла 22-е место с долей в 1,3%.



Также новичком стала американская компания L3Harris Technologies, которая разместилась на десятом месте рейтинга. Она возникла в 2019 году за счет слияния двух других компаний - Harris Corporation и L3 Technologies.