Мировая статистика. За последние сутки больных COVID-19 стало больше на 285 тысяч

05:44 03 Сентябрь Киев, Украина

За прошедшие сутки в мире выявлено 285 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом

Украина снова на 15 месте по количеству новых больных.



Больше всего случаев зафиксировали в Индии – почти 83 тысяч. В Бразилии обнаружили значительно меньше больных – чуть больше 48 тысяч. Также почти 41 тысячу случаев диагностировали в США, около 11 тысяч – в Аргентине, более 9 тысяч в Колумбии и 8,5 тысяч – в Испании.



В этот же день от осложнений коронавируса умерли 6283 человека.



Всего в мире подтвердили 26,1 млн случаев заражений, из которых летальными оказались 866,5 тысяч. Сейчас выздоровели 18,4 млн больных. Активными остаются 6,8 случаев инфицирования.