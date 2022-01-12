Мировая статистика. Коронавирус унес жизни более 900 тысяч человек

05:32 09 Сентябрь Киев, Украина





Зарегистрировано же было 27,7 млн случаев заболевания.



Только за последние сутки новых случаев стало больше на 241 тысячу. В частности, почти 90 тысяч обнаружили в Индии, более 28 тысяч – в США, более 17 тысяч – в Бразилии и 12 тысяч в Аргентине. По данным сайта Worldometers на сегодняшний день от осложнений коронавируса умерли более 901 тысячи больных, вылечились – 19,8 млн человек.Зарегистрировано же было 27,7 млн случаев заболевания.Только за последние сутки новых случаев стало больше на 241 тысячу. В частности, почти 90 тысяч обнаружили в Индии, более 28 тысяч – в США, более 17 тысяч – в Бразилии и 12 тысяч в Аргентине.



За сутки 7 сентября 2411 жителям Украины подтвердили диагноз "коронавирусная болезнь", умерли 57 больных – и это самое большое количество летальных случаев за сутки за время наблюдений, выздоровели 940 человек.