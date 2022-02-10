Мировая статистика. Коронавирус перешагнул отметку в 30,4 миллиона

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, на утро 19 сентября в мире коронавирусом заразилось 30 406 197 человек.
Больше всего случаев инфицирования подтверждено в США (6 723 933), Индии (5 214 677), Бразилии (4 495 183) и России (1 086 955). От 400 до 800 тыс. заболевших также зарегистрировано в Колумбии, Перу, Мексике, Южной Африке, Испании, Аргентине, Франции, Чили и Иране.
От COVID-19 скончалось 950 520 человек, 198,6 тыс. из них – в США, 135,8 тыс. – в Бразилии, 84,4 тыс. – в Индии, 72,8 тыс. – в Мексике.
Выздоровели от коронавирусной инфекции 20 683 110 пациентов. По этому показателю лидируют Индия (4,11 млн), Бразилия (3,89 млн) и США (2,55 млн).
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