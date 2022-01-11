Мировая статистика. Коронавирус перешагнул отметку в 27,2 миллиона

06:36 07 Сентябрь Киев, Украина

Сегодня, 7 сентября портал Worldmeter огласил новые данные: число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 27 289 млн



За месяц, с 7 августа, коронавирусом в мире заразились еще восемь млн человек.



Больше всего случаев заболевания выявили в США - 6,4 млн. Следом за ними идут Бразилия и Индия, в которых зарегистрировали по 4,1 млн заразившихся.



Также, сообщается, что скончались от инфекции и осложнений - 882 053 пациента. Больше всего смертей приходится на США - 188,9 тысяч За ними идут те же Бразилия (126,6 тысяч летальных исходов) и Индия (70,6 тысяч).



В десятку стран, в которых выявили больше всего заразившихся, также вошли:



Перу - 683 тысяч

Колумбия - 658 тысяч

ЮАР - 638 тысяч

Мексика - 634 тысяч

Испания - 498,9 тысяч

Аргентина - 478,7 тысяч

В то же время, перенесли инфекцию и выздоровели - более 18 миллионов человек.