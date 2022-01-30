Мировая статистика. ВОЗ зарегистрировала антирекордную заболеваемость COVID-19

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала самый большой суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом в мире.
Как сообщается на сайте организации, в воскресенье, 13 сентября, положительный результат анализов получили 307 930 пациентов.
Больше всего заразившихся за сутки зарегистрировали в Индии — более 94,3 тыс человек. Следом за ней идут США и Бразилия с 45,5 тыс и 43,7 тыс новых заболевших. Четвертое место по приросту занимает Испания — 12,1 тыс, пятое — Аргентина с 11,5 тыс случаев.
В организации уточнили, что прошлый максимум был зафиксирован 6 сентября: тогда за день коронавирус выявили у 306 857 человек.
По данным ВОЗ, всего в мире зафиксировано свыше 28,6 млн случаев заражения COVID-19. Общее число летальных исходов — 917, 4 тысячи.
13 сентября коронавирус в Украине обнаружили у 2476 человек. Это меньше, чем в предыдущие два дня, когда фиксировали более 3,1 тыс. случаев за сутки.
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