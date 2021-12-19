Мирная акция со спецсредствами: Стерненко опять “защищали” от правосудия

Вчера, под окнами Генеральной прокуратуры в Киеве пытались оказать воздействие на надзорный орган. Активисты, пытались надавить на генпрокурора и ее подчиненных для того, чтобы убийства и другие серьезные преступления, совершенные определенными лицами, остались безнаказанными.

Под Офисом генпрокурора состоялась “мирная” акция. Несколько сотен протестующих пытались оказать давление на сотрудников прокуратуры и требовали закрыть уголовное производство по делу Стерненко и Шеремета. Эти дела, по мнению участников акции, политически мотивированы.

Известный активист и блогер Сергей Стерненко пришел в футболке, на которой изображена Суд Камбиса.Об этой картине должны помнить и сидящие в ОГПУ. Отставка, а затем наказание Венедиктовой будет в любом случае будет. Протест мирный, но если в тех кабинетах и дальше так себя будут вести, они не оставят нам выбора. Если она делает так, чтобы произвольно нас наказывала система, плюя на закон и наши права, то ее будут судить согласно законодательству. Но мне приснилось, что она будет сидеть долго, - сказал Стерненко.

Протестующие требуют, чтобы генпрокурор Ирина Венедиктова ушла в отставку. принципиальный генпрокурор оказался неугоден активистам, выгораживающим преступников, подозреваемых в совершении деяний классифицируемых как тяжкие и особо тяжкие.

Митингующие требовали, чтобы закрыли дела с признаками политических преследований, закрыли уголовные производства по политически мотивированным делам Шеремета и Стерненко, а также проверили фальсификацию расследования дела Шеремета и разблокировали производство в отношении судьи Вовка. При этом политические признаки, предлагаемые “защитниками” - это участие в АТО и ООС и публичная деятельность подозреваемых. Следуя их логике, каждый, кто поучаствует в политической жизни страны, получает индульгенцию. в том числе и на убийство.

В конце акции протестующие зажгли файеры и пытались поджечь шины, но полиция помешала. Участники акции скандировали "Венедиктова - вон!", "Свободу политзаключенным" и пели Государственный гимн Украины.