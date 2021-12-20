Минздрав Украины уже договорился о поставках вакцины от COVID-19

Как известно, во всем мире идет ускоренными темпами разработка вакцины от COVID-19. Украина, как и другие страны в ожидании первых партий спасающего препарата. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, на сегодня имеются договоренности о поставках долгожданной вакцины почти со всеми компаниями, которые занимаются ее разработкой.
Министр заверил, что государство хочет, чтобы Украина была одной из первых обеспечена соответствующей вакциной.
Напомним, что ранее ЕК "забронировала" 300 млн доз вакцины от коронавируса. Еврокомиссия договорилась с фармацевтической компанией о покупке потенциальной вакцины от COVID-19 для всех стран-членов ЕС.
Также сообщалось, что США потратят $2,1 млрд на вакцину от коронавируса.
Sanofi и GSK планируют начать клинические испытания вакцины, основанной на технологии рекомбинации ДНК, в сентябре этого года.
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