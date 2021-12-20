Минздрав Украины уже договорился о поставках вакцины от COVID-19

Как известно, во всем мире идет ускоренными темпами разработка вакцины от COVID-19. Украина, как и другие страны в ожидании первых партий спасающего препарата. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, на сегодня имеются договоренности о поставках долгожданной вакцины почти со всеми компаниями, которые занимаются ее разработкой.

"Мы активно проводим политику по договоренности о поставке вакцин в Украину, как только они появятся. Со всеми практически без исключения компаниями или альянсами, которые уже далеко продвинулись, и которые могут изготовить в ближайшее время вакцину", - сказал Степанов.

Министр заверил, что государство хочет, чтобы Украина была одной из первых обеспечена соответствующей вакциной.

Напомним, что ранее ЕК "забронировала" 300 млн доз вакцины от коронавируса. Еврокомиссия договорилась с фармацевтической компанией о покупке потенциальной вакцины от COVID-19 для всех стран-членов ЕС.

Также сообщалось, что США потратят $2,1 млрд на вакцину от коронавируса.

Sanofi и GSK планируют начать клинические испытания вакцины, основанной на технологии рекомбинации ДНК, в сентябре этого года.